الثلاجة مكان مثالي لتكاثر الجراثيم.. اليك هذه النصائح للحفاظ على نظافتها

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من المعروف أن الثلاجة ليست فقط لتبريد الطعام وتخزنيه، إنما قد تتحول إلى مركز للأمراض إذا لم تهتم بها السيدة بشكل دوري للتقليل من الأضرار على صحة العائلة.
ترتكب العديد من السيدات بعض الأخطاء التي توفر بيئة جيدة لإنتقال الجراثيم والبكتيريا إلى داخل الثلاجة والطعام، لذلك نقدم لك بعض النصائح البسيطة والحلول السريعة لمنع هذه الأضرار:
حاولي ألا تكون الثلاجة ممتلئة بالأطعمة لأن ذلك يعيق انتشار الهواء البارد، الأمر الذي قد يؤدي إلى نمو البكتيريا بسرعة أكبر.
ترى العديد من السيدات أن مكان البيض في الباب مناسب ويوفر مكان، لكن هناك بعض المشاكل فالباب أحر جزء في الثلاجة مما يؤدي إلى خطر الحصول على البكتيريا في الثلاجة، كما أن باب الثلاجة ليس مكان آمن لأن درجة الحرارة فيه متقلبة كلما تم فتحه وإغلاقه، لذلك حاولي تخزين البيض في أبرد جزء من الثلاجة لكبح نمو البكتيريا.
لا تتركي اللحوم تذوب في الثلاجة لأن البكتيريا تتكاثر بسرعة وتؤثر على باقي المحتويات الموجودة.
لا تتركي بقايا الطعام مكشوفة داخل الثلاجة بل استخدمي دائماً علب محكمة الغلق حتى لا تتسبب في إنتقال الجراثيم المسببة للأمراض، وبصفة خاصة اللحوم النيئة كي لا تصل القطرات التي تسقط منها إلى الأطعمة الأخرى وهي تحتوى على العديد من الجراثيم الضارة.
من المهم تفقد الثلاجة كل بضعة أيام وإخراج بقايا الطعام الفاسدة منها ورميها على الفور وتنظيف المكان بالكامل حتى لا تنتقل الجراثيم الموجودة فيه.