الجبوري يرد على رئيس كتلة الصادقون النيابية بشأن تهريب “فرسان الجبور” للنفط في الموصل

رد عضو مجلس النواب عن نينوى، أحمد عبد الله الجبوري، الخميس (28 اذار 2019)، على رئيس كتلة الصادقون النيابية، عدنان فيحان، بشأن تهريب “فرسان الجبور” للنفط في الموصل.

وقال الجبوري في بيان له: “ظهر النائب عدنان فيحان في قناة العهد مساء ٢٨ آذار.. وأظهر صورة لعناصر من حشد فرسان الجبور مع أسلحتهم ومحضر ضبط لأسلحتهم في هاتفه الشخصي وادعى انهم تم ضبطهم بجرم تهريب النفط”.

وأضاف، أن “فوج فرسان الجبور المكون من 500 مقاتل اشترك في معارك تحرير قاعدة القيارة وجنوب الموصل والجانب الأيمن مع قوات الشرطة الاتحادية.. وبعد إكمال تحرير الجانب الأيمن ونصب جسر عائم من قبل الجيش على نهر دجلة وتحديدا في 11 آذار 2017 قام هؤلاء المقاتلون بالعبور للجانب الأيسر فرحين بالنصر الذي انتظروه طويلاً”.

وتابع، أنه “في حي المالية تم ايقافهم من قبل مفرزة من فق 16 وحصلت مشادة كلامية بينهم وتم اقتيادهم الى مقر الفرقة وبعد التأكد منهم واتصالنا بقائد الفرقة تم اخلاء سبيلهم مع أسلحتهم وعجلاتهم”.

وأشار الى أن “لذلك ما صرح به النائب عدنان فيحان هو غير صحيح وعليه التأكد من مصدره قبل اتهام الآخرين.. ظلماً وافتراء”.

وتابع الجبوري: “يعلم الجميع ان حشد فرسان الجبور الذي يرتبط بقيادة عمليات نينوى الحشد الشعبي هو من أفضل الحشود ولَم يؤشر عليه اي مؤشر سلبي”.

وهدد بأنه “سيقوم بكل ما يلزم للدفاع عن حشد فرسان الجبور الذي قدم التضحيات والشهداء.. بكل الطرق القانونية المتاحة”.