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الحكومة العراقية تتخذ “التدابير اللازمة” للسيطرة على السيول

وجهت الامانة العامة لمجلس الوزراء يوم الجمعة بأخذ التدابير اللازمة للسيطرة على مناسيب المياه المحتمل اطلاقها بعد فتح الكسرات الفيضانية.

وقالت الامانة في بيان اليوم، ان الجهات ذات العلاقة و المحافظات المعنية بأخذ التدابير اللازمة للسيطرة على ارتفاع مناسيب المياه التي من المحتمل ان تنتج عن فتح الكسرات الفيضانية في الانهر، نظرا لتزايد الايرادات المائية في نهر دجلة وروافده نتيجة للامطار المستمرة في احواض تلك الانهر ولغرض حماية المدن من ارتفاع مناسيب النهر والغرق.

واشارت الامانة العامة الى ان المحافظات التي شملها التوجيه هي كل من محافظات ( صلاح الدين وكركوك وبغداد وديالى و واسط وميسان وذي قار).

وهابت الامانة بالمواطنين الى الابتعاد عن احواض الانهر حتى لا يصيبهم اذى نتيجة ارتفاع المناسيب في الأنهر. مع الاخذ بنظر الاعتبار التنسيق المباشر مع دوائر وزارة الموارد المائية في المحافظات كافة للاستعلام عن اي موضوع وتعتبر الوزارة المذكورة غير مسؤولة عن اي تصريح لا يمثلها.

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