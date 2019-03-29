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الحكومة العراقية تطمئن فئة في اقليم كوردستان وتدفع لها 500 مليار دينار

افاد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي احمد حاجي رشيد يوم الخميس ان الحكومة الاتحادية وعدت بصرف مستحقات الفلاحين في اقليم كوردستان عن محصولي الحنطة والشعير.

وقال حاجي رشيد في بيان اليوم ان اعضاء اللجنة المالية من الكورد زاروا وزير التجارة العراقية لمتابعة قضية المستحقات المالية للفلاحين للأعوام 2014، و2015، و2016 اضافة الى مستحقاتهم للعام الحالي عن محصولي الحنطة والشعير.

واضاف ان “وزير التجارة طمأننا بوجود 499 مليار دينار تحت اليد لدى الوزارة، وهي تنتظر موافقة مجلس الوزراء لصرفها”، مشيرا الى ان في اي وثت يصدر في القرار النهائي من المجلس فان المبلغ سيتم دفعه.

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