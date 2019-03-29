العراق يفتح ابوابه لرجال الأعمال الأتراك

دعا سفير العراق لدى أنقرة، حسين محمود الخطيب، رجال الأعمال الأتراك للبحث عن فرص أعمال واستثمار في العراق.

جاء ذلك في كلمة له خلال فعالية للتعريف بالعراق نظمتها غرفة تجارة إزمير غربي تركيا.

وأشار الخطيب إلى وجود ثقة متبادلة بين المستثمرين الأتراك والمواطنين العراقيين، مضيفا “نرغب في أن تبحثوا عن فرص عمل واستثمار في العراق، ونقدم للمستثمرين كافة الضمانات”.

ولفت إلى وجود روابط أخوة وأخرى دينية وثقافية وقرابة بين العراق وتركيا، إلى جانب وجود مصالح مشتركة.

وأضاف “تعمقت علاقة الثقة بين الجانبين لا سيما خلال العام الأخير، وزادت وتيرة الزيارات المتبادلة، ودعم تركيا وحدة أراضي العراق لعب دورا في تنمية تلك العلاقات”.

وأعرب عن توقعاته لعقد لقاء يجمع بين رئيسي البلدين في بغداد عقب الانتخابات المحلية التركية المقرر إجراؤها نهاية الأسبوع الجاري.