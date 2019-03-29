العراق يمد انبوب نفط عبر الاردن بطاقة مليون برميل يوميا

أعلن العراق الخميس، استكمال التحضيرات الفنية لمد انبوب تصدير النفط باتجاه الأردن بطاقة مليون برميل يوميا.

وقال وزير النفط ثامر الغضبان لصحيفة الصباح الرسمية، ان الطاقة التصديرية لأنبوب نقل النفط الخام العراقي المصدر الى الأسواق العالمية عبر الأردن، من المؤمل ان تصل الى مليون برميل يوميا.

وأضاف ان العراق استكمل الترتيبات التخطيطية لكيفية مد انبوب النفط الخام باتجاه الاردن، المتمثلة بمساره ومكوناته والطاقات الاستيعابية، وآليات الربط مع المنظومة الشمالية في كركوك، وكذلك اساليب التمويل والتنفيذ والتشغيل المتاحة، وخيارات عديدة أخرى.

واكد الغضبان، ان العراق يعتمد الآن على المنفذ الجنوبي فقط لتصدير النفط، لذا اعدت وزارة النفط خطة كبيرة لادامته وتأهيله وتطوير قدراته لتصل الى طاقات عليا لم يسبق العراق ان وصل اليها.

واشار، الى ان خطة العراق الجديدة ان تكون لديه ثلاثة منافذ تصديرية للنفط الخام مع ربط المنظومة بعضها ببعض، ما يعطي مقدرة على المناورة لأغراض التصدير من ناحية، واغراض الاستهلاك المحلي، بحيث يستطيع توفير النفط الى مصافي العراق كافة.

واوضح، ان تطوير الطاقات التصديرية من المنافذ الجنوبية، ومد انبوب العرق باتجاه الاردن بطاقة مليون برميل، ومد أنبوب بديل للمنظومة التي دمرتها عصابات داعش الارهابية من كركوك الى الحدود العراقية التركية، هو الخيار الجديد للعراق.

يذكر ان العراق والاردن أبرما أخيرا ست اتفاقيات ثنائية لتطوير علاقاتهما، أبرزها ما يتعلق بالنفط والطاقة، بهدف تنشيط اقتصادهما.