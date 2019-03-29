الكشف عن متوسط صادرات النفط من موانئ البصرة خلال الشهر الجاري

كشفت وكالة “رويترز” اليوم الخميس، عن متوسط صادرات النفط الخام من موانئ البصرة جنوب البلاد، منذ بداية شهر آذار الجاري.

ونقلت “رويترز” عن مسؤولين نفطيين، قولهما، إن “متوسط صادرات النفط الخام من موانئ العراق الجنوبية على الخليج منذ بداية الشهر الحالي يبلغ حوالي 3.45 مليون برميل يوميا”.

وتراجعت الصادرات من مرافئ البصرة بجنوب إلى 3.54 مليون برميل يوميا في فبراير شباط من 3.556 مليون برميل يوميا في الشهر السابق.

وينتج العراق النفط عند مستويات أقل من طاقته القصوى البالغة حوالي 5 ملايين برميل يوميا تماشيا مع اتفاق بين منظمة “أوبك” ومنتجين آخرين مثل روسيا لخفض إمدادات الخام العالمية من أجل دعم الأسعار.