بالوثائق.. مجلس الوزراء يقر توصيات تنشيط السياحة ويصدر 12 توجيهاً

اقر مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدها الثلاثاء (26 اذار 2019)، توصيات خاصة بتنشيط السياحة في العراق، حيث اصدر 12 توجيهاً خاصاً بذلك، تصفير رسوم التاشيرات للمجاميع السياحية ومن جميع البلدان، وفتح خطوط مباشرة بين المطارات العراقية ومطارات الدول الأخرى.

وتنص التوصياتعلى أن “مجلس الوزراء قرر في جلسته الاعتيادية الثانية عشرة، إقرار توصيات الاجتماع التشاوري بشأن سبل تشجيع السياحة في العراق المنعقد في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ 2019، وهي تخفيض تعرفة الكهرباء للفنادق مساواة بالتعرفة المفروضة على القطاعين

الصناعي والزراعي، وتتولى وزارة الثقافة تقديم مقترح لاستحداث مجلس أعلى للسياحة والآثار لدعم السياسات والبرامج الهادفة إلى تطوير السياحة وتحسين بيئتها في العراق”.

وتضم التوصيات كذلك، “قيام وزارة الخارجية بالتنسيق بينها ووزارة الداخلية بتسريع العمل ببرنامج سمة الدخول الالكتروني واجراء ما يلزم بشأن البدء في البرنامج في سفاراتنا بحسب الأولوية لتشجيع السياحة، وتصفير رسوم التاشيرات للمجاميع السياحية ومن جميع البلدان على وفق مبدأ المعاملة بالمثل مع اجراء تدخل تشريعي للحالات الأخرى، وقيام سلطة الطيران المدني والنواقل الوطنية بفتح خطوط مباشرة بين المطارات العراقية ومطارات الدول الأخرى وعدم الاقتصار على مطارات عواصم الدول، وقيام هيأة السياحة وديوان الوقفين الشيعي والسني باستدراج المجاميع السياحية عبر الاستعانة بالنواقل الجوية الوطنية أو الأجنبية المستأجرة”.