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بدء اجتماع للاتحاد الوطني الكوردستاني في اربيل تمهيدا لآخر يُعقد غدا بين الحزبين

انطلق مساء اليوم في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان اجتماع للمكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني.

وسيبحث الاجتماع تشكيل الحكومة الجديدة في اقليم كوردستان وحصة الاتحاد الوطني فيها.

وعُقد الاجتماع بإشراف مباشر من نائب الامين العام للحزب كوسرت رسول علي وبحضور اعضاء من المكتب السياسي.

وكان عضو المكتب السياسي حاكم قادر حمة جان قد قال في تصريح نقلته وسائل اعلام حزبه ان لاجتماع سيبحث تشكيل الحكومة الجديدة في اقليم كوردستان، لافتا الى انه من المقرر ان يعقد اجتماع تفاوضي مشترك يوم غد السبت بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني، لبحث تشكيل الحكومة.

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