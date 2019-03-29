برلمان كوردستان يدعو الاعضاء الى حضور جلسة تعقد بهذا الموعد

وجهت رئيس برلمان اقليم كوردستان فالا فريد يوم الخميس دعوة الى اعضاء البرلمان لحضور جلسة سيتم عقدها نهاية شهر آذار الجاري.

وقالت فريد في بيان عممته على اعضاء البرلمان اليوم، “ندعو الاعضاء كافة لحضور جلسة البرلمان التي ستُعقد في يوم السبت المصادف 30/3/2019”.

وبحسب فريد فإن الجلسة ستعقد في الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم السبت.

وكانت كتلة الحزب الديمقراطي الكورستاني قد اعلنت في وقت سابق من اليوم عن تقديم مشروع قانون تعديل قانون رئاسة اقليم كوردستان واعادة تفعيله الى رئاسة البرلمان، كاشفا عن رفض اربعة كتل بالتوقيع على الطب المقدم.

وقال رئيس الكتلة اوميد خوشناو في مؤتمر صحفي عقده مع باقي اعضاء الكتلة في البرلمان، ان كتلته وكتلة حركة التغيير، وباقي الكتل المتحالفة معهما قدمت مشروع قانون تعديل قانون رئاسة الاقليم واعادة تفعيله من اجل الاسراع في تشكيل حكومة كوردستان المقبلة.

واضاف ان الطب المقدم الى رئاسة الاقليم يحمل توقيع 68 عضوا في البرلمان، لافتا الى ان اعضاء كتلة الاتحاد الوطني، والاتحاد الاسلامي، والجيل الجديد، والجماعة الاسلامية لم يوقعوا على المشروع المقدم.

وطالب خوشناو رئاسة اقليم كوردستان بالشروع في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لعرض مشروع القانون على البرلمان لقراءته قراءة اولى والمضي في المصادقة عليها لكي يتم التمكن من تشكيل الحكومة الجديدة لكوردستان.