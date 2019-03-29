تحالف الصدر يكشف ملف فساد بـ5 مليارات دينار

اعلنت كتلة “سائرون” المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يوم الخميس عن ملف فساد يخص احد المصارف العراقية.

وقالت عضو الكتلة ماجدة التميمي في مؤتمر صحفي بمشاركة نواب التحالف، انه سبق ان وعدنا بكشف ملفات الفساد واول ملف فساد لمصرف الرشيد الذي تسرب كتاب يخص نقل موظف”، مشيرة الى ان “مدير المصرف ادعى في وقتها بان التميمي تجاوزت عليه اثناء الاتصال به “.

واضافت “اتصلنا بمدير مصرف الرشيد لمعرفة سبب نقل الموظف زياد طارق كاظم وقال مشمول بالتدوير بحسب قرار مجلس الوزراء وان القانون ليس للموظف وانما للمديرين “، متسائلة “كيف يمكن نقل موظف خلال كشفه لتلاعب واختلاس لأمينة صندوق مقداره 5 مليارات و629 مليونا و842 الف دينار”.

ونوهت التميمي الى ان “الامينة في مصرف الرشيد فرع حي الربيع تعودت اخذ الاموال في بداية الشهر واستغلاله في الامور التجارية وترجعه اخر الشهر وتغطي عليه خلال التلاعب الحسابي “.

ومضت بالقول ان “الموظف الذي اكتشف هذا الامر تم نقله ، موضحة ان المدير اعطى رسالة خطرة وسيئة “.

بدوره قال النائب غايب العميري في المؤتمر ان “(سائرون) حولت الملف الى النزاهة بتاريخ 7 / 3 ، وتم تجهيز نسخة منه لأرساله الى مكتب الادعاء العام والمجلس الاعلى لمكافحة الفساد وهو الملف الاول من بين 30 ملفا وهذا ما تم التأكيد عليه في منهاجنا الاصلاحي “.