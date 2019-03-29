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دواعش العراق يشكون من الحشد الشعبي

رشيد سلمان

الحشد الشعبي ساهم مع قوات الجيش و الشرطة في محاربة داعش و تحقق النصر ما ادمى قلوب مجاهدي و مجاهدات النكاح في حواضن داعش.

دواعش العراق اتهموا الحشد الشعبي بسرقة ثلاجاتهم الخردة و ملابسهم القذرة و غرق عبارة الموصل و وصل الامر بأحد مجاهدي النكاح بوصف الحشد دولة داخل دولة.

الدواعش اصناف:

الاول عراقي من مجاهدي و مجاهدات النكاح مناطقهم تعج بأطفال داعش و السبب طائفي بحت.

الثاني خليجي وهابي جند داعش و موّلها و سلحها و السبب طائفي بحت.

الثالث امريكي اوصل داعش على اطراف بغداد لاحتلالها و لكن فتوى الجهاد الكفائي ادمت قلوبهم و خيبت املهم.

ملاحظة: الانسان النزيه الشريف يشكر من انقذه من داعش بينما من احتضن داعش (عائليا) يشكو ممن انقذه من داعش.

باختصار: يا دواعش العراق وصل بكم الحقد على الحشد الشعبي باحتضانكم الدواعش مجددا في مناطقكم بأشراف الدواعش الامريكان.

موتو بغيظكم يا دواعش فالحشد جزء من القوات المسلحة العراقية.

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