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رصد مقتدى الصدر في أول ظهور له بعد عودته للعراق

افاد مصدر مقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يوم الجمعة ان الاخير اجرى زيارة لقبر والده المرجع محمد الصدر في مدينة النجف.

وقال المصدر ، ان الصدر زار اليوم قبر والده وشقيقه في النجف، مردفا بالقول ان هذا أول ظهور له بعد عودته الى العراق.

وكان الصدر قد غاب خلال الاشهر القليلة الماضية عن الساحة السياسية العراقية بعد جولة من حراك مكثف قاده لتشكيل الحكومة الاتحادية بزعامة عادل عبد المهدي.

وعاد الصدر الى العراق بعد زيارة الى العاصمة اللبنانية بيروت استغرقت بضعة اشهر بحسب مصادر اعلامية لبنانية مقربة من حزب الله.

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