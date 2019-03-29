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عبد المهدي يخول خلية الازمة في نينوى صلاحية رئيس مجلس الوزراء والمحافظ

اصدر رئيس الحكومة الاتحادية عادل عبد المهدي يوم الخميس امرا ديوانيا خول فيه خلية الازمة في محافظة نينوى صلاحية رئيس مجلس الوزراء في تسيير امور المحافظة وبالتشاور مع مكتب الاول.

وابلغ مصدر في الحكومة المحلية بأنه “جاء في الامر الديواني ايضا تخويل مزاحم قاسم الخياط رئيس الخلية صلاحية التوقيع على المخاطبات والكتب الرسمية الى الجهات ذات العلاقة واخذ الاجراءات اللازمة بما يضمن تصريف الامور اليومية للمحافظة”.

واصدر عبد المهدي يوم الجمعة امرا ديوانيا يقضي بتشكيل خلية ازمة في محافظة نينوى، وايقاف صلاحيات رئيس الحكومة المحلية فيها نوفل العاكوب لحين استكمال مجلس المحافظة التحقيقات بحادثة غرق العبارة المائية في مدينة الموصل.

وقدّم عبد المهدي فجر يوم السبت مقترحا الى مجلس النواب العراقي طالب فيه بالتصويت على اقالة العاكوب ونائبيه من مناصبهم على خلفية حادثة العبارة في مدينة الموصل، ليصوت المجلس فعلا في جلة عقدها يوم الاحد.

وغرقت عبارة مساء يوم الخميس الماضي في نهر دجلة في الجانب المحاذي للجزيرة السياحية في مدينة الموصل مما ادى الى وفاة عشرات الاشخاص غرقا من الذين كانوا يستقلونها فيما لا يزال اخرون مفقودين الى الان والبحث جار عنهم.

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