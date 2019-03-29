Posted on by

في حادث تكرر باليوم نفسه من العام الماضي.. اندلاع حريق في مستشفى الحلة

أفاد مصدر أمني، الخميس (28 اذار 2019)، باندلاع حريق في مستشفى الحلة التعليمي، وسط المدينة، في حادثة تكررت في اليوم نفسه، من العام الماضي.

وقال المصدر في حديث إن “فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد حريق اندلع بسبب قنينة غاز في كافتيريا مستشفى الحلة الجراحي وسط المدينة”.

وأضاف، أن “الحريق لم يسفر عن اي اضرار بشرية”.

وكان المستشفى نفسه قد تعرض، في (28 اذار 2018)، الى حريق، وفق ما أعلنت مديرية صحة محافظة بابل.

وذكر اعلام صحة بابل، في بيان حينها، أنه “حدث حريق في الطابق الثالث في مستشفى الحلة التعليمي بسبب تماس كهربائي”، مبينةً أنه “تم إخلاء جميع المرضى منها”.

يذكر أن بغداد وعددا من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية الكبيرة، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close