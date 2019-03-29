في حادث تكرر باليوم نفسه من العام الماضي.. اندلاع حريق في مستشفى الحلة

أفاد مصدر أمني، الخميس (28 اذار 2019)، باندلاع حريق في مستشفى الحلة التعليمي، وسط المدينة، في حادثة تكررت في اليوم نفسه، من العام الماضي.

وقال المصدر في حديث إن “فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد حريق اندلع بسبب قنينة غاز في كافتيريا مستشفى الحلة الجراحي وسط المدينة”.

وأضاف، أن “الحريق لم يسفر عن اي اضرار بشرية”.

وكان المستشفى نفسه قد تعرض، في (28 اذار 2018)، الى حريق، وفق ما أعلنت مديرية صحة محافظة بابل.

وذكر اعلام صحة بابل، في بيان حينها، أنه “حدث حريق في الطابق الثالث في مستشفى الحلة التعليمي بسبب تماس كهربائي”، مبينةً أنه “تم إخلاء جميع المرضى منها”.

يذكر أن بغداد وعددا من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية الكبيرة، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.