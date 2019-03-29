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في يوم ميلادي

في يوم ميلادي

بقلم : شاكر فريد حسن

آه يا قلبي

ولى العمر

ومضى الزمن

وبت في خريف الحياة

عابقًا بالطيب والشذى

بأحلى رونق

في يوم ميلادي

أسرح بخيالي

وأعود بالذكرى

للماضي البعيد

السحيق

الجميل

أيام الولدنة

والشيطنة

والمراهقة

حين كنا نلهو

بالبنانير

وننصب الفخاخ

نصطاد السنونو

والسمن

ونلعب مع الخلان

الغميضة

والمنقلة

وكم كنت أنتظر

بلهفة

وصبر

ساعي البريد

لعله يحمل معه

رسالة من الحبيب

وعندما كان يأتي المساء

كنا نتحلق حول المذياع

نصغي لصوت كوكب الشرق

أم كلثوم

وهي تطرب القلب

وتنعش الروح

وتشنف الأذان

بأغانيها العشقية

الرومانسية

ليلة حب

وأمل حياتي

وأنت الحب

والحب كله

وحسيبك للزمن

والقلب يعشق كل جميل

فآه يا ويلي

كيف راح العمر

فهرمنا

وها نحن

ندنو

من النهاية ..!

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