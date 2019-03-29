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قوات خاصة تضبط قرابة 14 مليارا لمتورط مع العاكوب وتعتقل موظفين بنينوى

افاد مصدر في شرطة محافظة نينوى يوم الجمعة ان قوات “سوات” التابعة لوزارة الداخلية وبالتعاون مع هيئة النزاهة في نينوى ضبطت مبلغا قدره 13مليار و450مليون دينار عراقي واعتقلت سبعة موظفين بينهم مقاولون يعملون في مجال المشاريع ضمن ديوان المحافظة.

وقال المصدر ان المبالغ كانت على دفعات بعد اعتقال المتورطين في احد المطاعم ومن ثم الانتقال الى منزل في حي الشرطة شرقي الموصل والذي يعود لاحد المتورطين والمتعاونين مع محافظ نينوى المقال من قبل الحكومة الاتحادية نوفل العاكوب.

واضاف المصدر ان “سوات” والنزاهة صادرت عجلة مونيكا مصفحة وعجلة “بيك اب” كانت داخل المنزل، مبينا بان احد المتورطين سلم نفسه للنزاهة مع مبلغا يقدر بأكثر من سبعة مليارات من اصل هذه المبالغ.

وسبق ان اصدرت الهيئة القضائية في محافظة نينوى أمر قبض للمحافظ المقال نوفل العاكوب بسبب ملفات فساد وهدر في المال العام واستغلال منصبه الوظيفي.

وجاء القرار بالتزامن مع تصويت البرلمان العراقي، على إقالة محافظ نينوى ونائبيه بناءً على طلب رئيس مجلس الوزراء على خلفية كارثة عبارة الموصل، التي راح ضحيتها 100 شخص أغلبهم نساء وأطفال.

وأتى تصويت البرلمان بعد أن طالب رئيس الحكومة العراقي، عادل عبد المهدي النواب بإقالة محافظ نينوى ونائبيه، لمسؤوليتهم عن الفاجعة التي حلت بالموصل مساء الخميس، وأدت إلى مقتل 100 شخص غرقاً.

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