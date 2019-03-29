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كتلة التغيير تعلن تأييدها لمشروع تعديل قانون رئاسة الاقليم المقدم من الديمقراطي

أعلنت كتلة حركة التغيير يوم الخميس عن تأييدها لمشروع تعديل قانون رئاسة اقليم كوردستان واعادة تفعيله مرة اخرى المقدم من حليفتها كتلة الديمقراطي الكوردستاني الى رئاسة البرلمان.

وقال رئيس كتلة التغيير علي حمه صالح في مؤتمر صحفي عقده مع اعضاء الكتلة في البرلمان، انه وفق الاتفاق السياسي المبرم بين الحركة والحزب الديمقراطي سيتم اختيار رئيس الاقليم في البرلمان.

واوضح ان اختيار رئيس الاقليم وتفعيل سلطته عبر البرلمان مطلب مهم لحركة التغيير، مؤكدا ان التصويت على المنصب سيكون وفق الدستور.

وتابع حمه صالح ان ولاية رئيس الاقليم ستنتهي مع ولاية البرلمان وفق القانون المقدم.

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