كتلة “الجيل الجيد” تعترض على مشروع تعديل قانون رئاسة الاقليم وتتهم رئاسة البرلمان

ابدت كتلة “حراك الجيل الجديد” في برلمان اقليم كوردستان يوم الخميس اعتراضها على مشروع قانون تعديل وتفعيل رئاسة اقليم كوردستان المقدم من قبل كتلة الديمقراطي الكوردستاني وحلفائهما.

وقال عضو البرلمان عن الكتلة عضو اللجنة القانونية كاوه عبد القادر في مؤتمر صحفي عقده اليوم في البرلمان ان كتلته قد قدمت الاسبوع الماضي مشروع قانون لإعادة تفعيل رئاسة اقليم كوردستان غير ان رئاسة البرلمان ارسلت فقط المشروع المقدم اليوم من قبل كتلة الديمقراطي وحركة التغيير وحلفائهما.

واضاف انه “طالبنا رئاسة برلمان الاقليم بإدراج مشروع القانون مع القوانين الاخرى لكي تتم مناقشتها سوية”، مستدركا القول ان “اعضاء اللجنة القانونية صوتوا على المشروع المقدم من قبل كتلتي الديمقراطي والتغيير”.

واردف عبد القادر ان “هذا نوعا من عدم الانصاف مارسته رئاسة برلمان اقليم كوردستان اذ كان يتعين عليها ان تقدم مشاريع القوانين المقدمة بهذا الصدد سوية الى اللجنة القانونية”.

واتهم عضو كتلة “الجيل الجيد” بخضوع رئاسة البرلمان الى “الرغبات السياسية من قبل الاحزاب”، منوها الى انه “قد قاطع اجتماع اللجنة القانونية خلال التصويت على مشروع قانون تعديل رئاسة اقليم كوردستان المقدم من قبل كتلة الديمقراطي وحلفائها”.