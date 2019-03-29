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كتلة الحزب الديمقراطي تعلن رسميا تقديم مشروع قانون رئاسة اقليم كوردستان

أعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكورستاني يوم الخميس عن تقديم مشروع قانون تعديل قانون رئاسة اقليم كوردستان واعادة تفعيله الى رئاسة البرلمان، كاشفة عن رفض اربعة كتل بالتوقيع على الطب المقدم.

وقال رئيس الكتلة اوميد خوشناو في مؤتمر صحفي عقده مع باقي اعضاء الكتلة في البرلمان، ان كتلته وكتلة حركة التغيير، وباقي الكتل المتحالفة معهما قدمت مشروع قانون تعديل قانون رئاسة الاقليم واعادة تفعيله من اجل الاسراع في تشكيل حكومة كوردستان المقبلة.

واضاف ان الطلب المقدم الى رئاسة الاقليم يحمل توقيع 68 عضوا في البرلمان، لافتا الى ان اعضاء كتلة الاتحاد الوطني، والاتحاد الاسلامي، والجيل الجديد، والجماعة الاسلامية لم يوقعوا على المشروع المقدم.

وطالب خوشناو رئاسة اقليم كوردستان بالشروع في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لعرض مشروع القانون على البرلمان لقراءته قراءة اولى والمضي في المصادقة عليها لكي يتم التمكن من تشكيل الحكومة الجديدة لكوردستان.

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