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كتلة الديمقراطي تحدد موعدا لحسم منصب رئيس اقليم كوردستان

افاد رئيس كتلة الديمقراطي الكوردستاني اوميد خوشناو يوم الجمعة ان جلسة برلمان اقليم كوردستان ليوم غد ستشهد القراءة الاولى لمقترح تعديل قانون رئاسة الاقليم، ومن بعدها ستتم احالته الى اللجان المعنية لاستكمال القراءة الثانية والثالثة والمصادقة على ذلك المقترح.

وقال خوشناو في تصريح متلفز اليوم، انه “تم استكمال الاستعدادات اللازمة للمصادقة على مقترح تعديل قانون رئاسة اقليم كوردستان”.

واضاف انه نأمل خلال الاسبوعين المقلبين تعيين رئيس لإقليم كوردستان والتصويت على دستور جديد”.

وجهت رئيس برلمان اقليم كوردستان فالا فريد يوم الخميس دعوة الى اعضاء البرلمان لحضور جلسة سيتم عقدها غدا السبت.

وكانت كتلة الحزب الديمقراطي الكورستاني قد اعلنت امس عن تقديم مشروع قانون تعديل قانون رئاسة اقليم كوردستان واعادة تفعيله الى رئاسة البرلمان.

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