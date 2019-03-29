مزاجي ليس طبيعيّاً:

عزيز الخزرجي

أنا عصبيّ للغاية و منزعج من زمن طويل للأخبار الكثيرة المؤلمة حول هذا العالم الذي يتلاعب بمصيره (المنظمة الأقتصادية) العالمية الظالمة والمستكبرة بدعم لا محدود وغباء مُفرطٍ ومقدّس من حكومات 255 دولة فاسدة تشكلها الأحزاب المؤتلفة في كل دولة بمظلة الديمقراطية و الليبرالية و التقدمية و العلمانية و الإشتراكية و اليسارية و اليمينية و الشمالية و الجنوبية و الدّينيّة وووو غيرها, مقابل ملأ جيوب الحاكمين والرؤوساء بآلرّواتب و آلمخصصات وآلصفقات آلتي ينهشون بها لحوم و أرواح الفقراء و المساكين الذين تعجّ بهم دول و قارات الدّنيا, و الشيئ الأكثر إيلاما أن بعض هؤلاء الفقراء يبيعون أنفسهم للحكومات و لمجرد حصولهم على راتب (قوت لا يموت) يصفقون و يهللون لهم و لمن يستغلهم و يذلهم, معتقدين كما أكثر الناس بسبب الأمية الفكرية؛ بأنّ الحياة هو لملئ البطون و ما تحتها بجانب أداء عبادات فرديّة في مساجد تحوي كلّ شيئ إلاّ الله تعالى هو الغائب الوحيد .. لكن الأكثر أيلاماً و أذىً و جرحاً و حزناً و مأساةً؛ هو أنّ أحبائي الفقراء المنضوين في حزبيّ الكونيّ(حزب الفقراء) لا ينشرون منشوراتي ويكتفون بآلأعجاب و التعليق أحياناً!

أيّها الفقراء أنتم ثورة الله ضد الطغاة.

الفيلسوف الكونيّ

حكمة كونية:

ألفيلسوف يُحدّد هويّة العالم:

ألفيلسوف ألكونيّ هو آلوحيد ألّذي يستطيعُ تحديد هويّة ألعَالَم.

الفيلسوف الكونيّ