مصرف حكومي عراقي يتعرض لضرر ب30 مليار دينار بعمليات تزوير

تمكن مكتب المفتش العام لوزارة المالية من كشف عملية تزوير لخطابات الضمان في احد فروع مصرف الرافدين.

وبحسب بيان لمكتب المفتش العام، فقد تم الكشف عن عمليات تلاعب بمبالغ خطابات الضمان ومدد صلاحياتها، علاوة على وجود خطابات غير مستوفية للشروط المصرفية وغير مسددة لمبالغ التامينات وخطابات ضمان تحمل تسلسلات متشابهه واخرى ملغاة لاسباب مجهولة.

واشار الى ان عدم وجود سجل خاص بخطابات الضمان ادى الى تسهيل عملية التلاعب والتزوير مما نتج عنها المخالفات المذكورة اعلاه، كذلك وجود خطابات ضمان تتجاوز السقف الائتماني المخصص للزبائن وايهام الجهات ذات العلاقة باشعارات سد النقص الحاصل في الارصدة مما ادى الى حصول ضرر كبير بالمال العام يزيد عن 30 مليار دينار.

وتابع، على اثر ذلك اتخذ المكتب الاجراءات الاصولية الرادعة بحق المخالفين واحالتهم الى القضاء عبر هيأة النزاهة وفرض عقوبة العزل بحق المتلاعبين طبقاً لاحكام المادة (8/ثامناً/أ) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام ,واحالة اوليات القضية التحقيقية الى لجنة التضمين المركزية وتحريك شكوى جزائية بحق المديرين المفوضين للشركات المستفيدة من خطابات الضمان والامره باصدارها.