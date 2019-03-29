نواب المحافظات المحررة يرفضون الاستهداف السياسي و الاعلامي الذي يطال بعضهم لكشفهم ملفات فساد مالي واداري

طالب نواب المحافظات المحررة بعقد اجتماع سياسي طارئ بحضور رئيس مجلس النواب السيد محمد الحلبوسي لمناقشة الاستهداف السياسي الذي يطال عدد من النواب التابعين لمحافظاتهم .

وقال النواب في بيانٍ لهم اليوم الجمعة : نرفض الاستهداف السياسي و الإعلامي الذي صدر من اطراف وشخصيات سياسية تجاه النائبين فلاح الزيدان و احمد الجبوري على خلفية كشفهما ملفات فساد في محافظتهم نينوى ؛ مبيناً ان ما قاموا به يستحق الثناء و الشكر لا الاستهداف و التشهير دون دليل ؛ فضلاً ان الجبوري و الزيدان قدما المئات من الشهداء من ابناء عمومتهم وساهموا بشكل كبير وفعال في معارك التحرير .

وتابع البيان الذي صدر عن نواب المدن المحررة : سيكون لنا موقف تجاه هذا التصعيد ضد نواب المحافظات المحررة ؛ وندعو الشركاء السياسيين الى الكف عن التصعيد الاعلامي الذي يجرنا الى تعقيد الموقف السياسي الذي اساساٌ يحتاج الى ترطيب الأجواء لا تعكيرها .

كما شدد النواب خلال البيان على ضرورة ان يكون لزعماء الاحزاب ورؤساء الكتل دور في إيقاف هذا التصعيد تجاه نواب منتخبين قاموا بدورهم النيابي على افضل صورة ؛ وهذا حق منحه لهم الدستور ؛ ولا يحق لاي جهة ان تمنعهم من ممارسة مهامهم التي كفلها لهم القانون و الدستور العراقي .