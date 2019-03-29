نواب يطالبون مسعود بارزاني بالتدخل “الشخصي” لإعادة سكان عرب الى متنازع عليها

طالب النائب عن محافظة نينوى نايف الشمري يوم الخميس زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني بالتدخل شخصيا لإعادة سكان عرب في منطقة متنازع عليها بين اربيل وبغداد.

وقال الشمري في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مجلس النواب، انه “لا يخفى على جميع العراقيين ما مرت به محافظة نينوى من فساد واهمال ونزوح، فلا زال هناك اكثر من مليون ونصف المليون نازح اغلبهم في مخيمات النازحين”.

واضاف “من هنا نطالب رئيس إقليم كوردستان مسعود بارزاني ان يتدخل شخصيا، فهناك اكثر من ٢٠ قرية عربية في نواحي ربيعة وزمار وتلكيف، فهذه القرى من ٢٠١٤ ولغاية الان لم يسمح لأهالي القرى من الرجوع لقراهم”.

وتابع الشمري بالقول انه “على بارزاني التدخل شخصيا لعودتهم فهؤلاء اما في مخيمات النازحين أو في العراء واجتاحتهم السيول خلال الأيام الماضية”، مردفا بالقول “أنا على علم بان بارزاني لا يعرف ان هناك ضعاف نفوس من يستخدم الأراضي الزراعية لهؤلاء الفلاحين وحرمانهم من المحصول”.