برعاية السيد وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة/ دائرة الإسكان تعقد ورشة عمل بعنوان (حلول مقترحة لأزمة السكن في العراق)

علاقات واعلام الدائرة :

برعايةِ السيد وزير الاعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة وضمن نشاط دائرة الإسكان لوضع الحلول المناسبة لمشكلة السكن. عقدت دائرة الإسكان احدى تشكيلات الوزارة ورشة عمل لمناقشة ورقة العمل المقدمه من قبل المهندس (زهير كاظم عودة) معاون مدير عام الدائرة بعنوان (حلول مقترحة لازمة السكن في العراق) وذلك يوم الاثنين الموافق 25/3/2019.وقد حضر الورشة عدد من السادة المدراء العامين في مقر الوزارة وتشكيلاتها إضافه الى وزارات الدولة الأخرى وكذلك عدد من المختصين بمجال الإسكان الذين اغنوا ورشة العمل بالنقاش الفعال وابداء الملاحظات والتوجيهات التي سيتم اعتمادها لتدعيم مقترح الحل الذي ورد ضمن ورشة العمل. كما وتتقدم دائرة الإسكان بالشكر الجزيل لكافة السيدات والسادة الذين حضروا ورشة العمل وساهموا بانجاحها.