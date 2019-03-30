اتفاق روسي قرغيزي للتنقيب عن الثروات الباطنية بـ1.2 مليار دولار

وقعت روسيا وقرغيزستان على اتفاق بـ1.2 مليار دولار لتنقيب الشركات الروسية عن الثروات الباطنية والمياه الجوفية في قرغيزستان، وذلك خلال زيارة الرئيس فلاديمير بوتين لقرغيزستان.

وقال إيميل عثمانبيتوف رئيس اللجنة القرغيزية الحكومية المكلفة بمتابعة الاتفاقات المبرمة مع روسيا، إن الاتفاق سيسمح لأول مرة منذ استقلال بلاده إيلاء الكثير من الاهتمام لتطوير صناعة التعدين.

وأضاف: “يشمل الاتفاق قائمة كبيرة من الأعمال المتعلقة بدراسة ومسح الأراضي بحثا عن الخامات ومكامن المياه الجوفية وسيسمح بتطوير القطاع الجيولوجي والعثور على الفلزات المعدنية وغيرها”، على أن يضع الجانب الروسي الدراسات العلمية دون أن يشارك في استثمار الحقول والمكامن الجديدة.

وقال رئيس الشركة الجيولوجية الروسية سيرغي سوتشكوف، إن مؤسسته تملك جميع الكفاءات والقدرات الضرورية في مجال الاستكشاف الجيولوجي والتنقيب عن النفط والمياه الجوفية وغيرهما من الثروات.

وأشار سوتشكوف، إلى أنه سيتم استجرار التمويل اللازم للمشروع من بنك التنمية الأوراسي، والصندوق الأوراسي للاستقرار والتنمية، بالإضافة إلى المنح المختلفة بما فيها الحكومية.

الاتفاق الجيولوجي بين البلدين، جزء من حزمة اتفاقات ومذكرات تفاهم وقعتها روسيا وقرغيزستان خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الخميس إلى قرغيزستان، وبعد توقيعه أيضا على تعديل اتفاق مرابطة القاعدة الجوية الروسية في هذا البلد.

المصدر: “Sputnik”