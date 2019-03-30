اربيل تحتضن حفل استذكار لجينوسايد الكورد الفيليين

تقيم وزارة الشهداء والمؤنفلين في حكومة اقليم كوردستان، مع منظمة بيشتكو للكورد الفيليين -خارج الاقليم-، حفل استذكار لجينوسايد- ابادة جماعية- الكورد الفيليين.

ويقام حفل الاستذكار يوم الرابع من الشهر المقبل المصادف يوم الخميس، على قاعة بيشوا في وزارة الثقافة الكائنة في شارع السيتيني باربيل، في تمام الساعة الرابعة عصرا، وستكون الدعوة عامة للجميع وبحضور مسؤولين حكوميين وحزبيين وجمع من ابناء شريحة الكورد الفيليين.