استقبال مهيب للرئيس العراقي في تونس للمشاركة بالقمة العربية

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

وصل العاصمة التونسية اليوم السبت الثلاثين من مارس 2019 الجاري رئيس جمهورية العراق الدكتور برهم صالح، على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في مؤتمر القمة العربية بدورته الثلاثين التي تنطلق غدا الاحد بمشاركة الرؤوساء والملوك والقادة العرب تلبية للدعوة الكريمة من نظيره التونسي الباجي قائد السبسي .

وكان في استقبال رئيس جمهورية العراق والوفد المرافق في مطار تونس قرطاج الدولي الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي والسيد احمد ابو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية والسيد مستشار رئيس الجمهورية التونسية السيد الحبيب الصيد ثم قدمت لفخامته باقة ورد ثم عزف السلام الجمهوري لكلا البلدين الشقيقين للعراق وتونس واستعراض الرئيس العراقي حرس الشرف ثم توجه الرئيسان للقاعة الشرفية الرئاسية في المطار وتبادلا الرئيسان الاحاديث الثنائية الخاصة ببرنامج القمة العربية التي ستعقد يوم غد الاحد .

ومن المؤمل ان يلقي الرئيس العراقي خلال المؤتمر كلمة بلاده كما سيجري لقاءات ثنائية مع اصحاب الجلالة والسمو والسيادة من رؤساء الوفود المشاركة بهدف تطوير العلاقات وتنسيق المواقف بشأن العديد من القضايا على الصعيدين العربي والاقليمي.

وذكر بيان رئاسي بان مشاركة رئيس جمهورية العراقية تأتي تجسيداً لما دعا اليه سيادته بضرورة انفتاح العراق على اشقائه العرب واصدقائه، والعمل المشترك من اجل ايجاد الحلول الجذرية للازمات التي تعصف بالمنطقة والركون الى التهدئة عبر حوار جاد وهادف.

كما تنطلق مشاركة الرئيس العراقي في اعمال المؤتمر من الدور الريادي والحيوي للعراق وما يشكله من ثقل في الساحة العربية، وايماناً من حرص بغداد على ان تكون عامل لم شمل للاشقاء وفقاً للمصالح المشتركة وبما يخدم شعوب المنطقة وتقدمها وازدهارها.

من جانبها أكدت وزارة الخارجية العراقية، بأن مشاركة العراق في القمة العربية بتونس ستكون فعالة مشيرة إلى أنها ستحقق مكاسب وطنية للعراق.

وذكر المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف – في تصريح صحفي بأن حضور العراق للقمة العربية سيكون فعالا، وسنحقق مكاسب وطنية، مضيفا أن حضور العراق في القمة العربية يأتي في إطار العراق القوي، والمتوازن .