Posted on by

الحكومة العراقية تسمح بإستيراد الطماطم بعد ارتفاع سعر الكيلو الواحد لدولارين

أعلنت وزارة الزراعة الاتحادية يوم الجمعة عن السماح تسمح باستيراد محصول الطماطم لقلة انتاجه محليا.

وكانت الوزارة قد معنت قبل شهرين استيراد العديد من المحاصيل الزراعية لتوفرها محليا.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في بيان اليوم، ان الموافقة حصلت على السماح باستيراد محصول ( الطماطم ) ومن المنافذ الحدودية كافة ما عدى منافذ محافظة البصرة ، موضحا بأن ذلك جاء نتيجة شحة انتاجها محليا ، مما يتطلب حماية المستهلك اليومي ولمنع زيادة اسعارها.

واكد ان الوزارة مازالت تمنع استيراد احد عشر محصولا زراعيا لوفرتها محليا من اجل حماية المنتج المحلي، مبينا بأن سياسة الوزارة هي حماية المنتج المحلي من جانب وحماية المستهلك من جانب اخر ومن خلال تطبيق الروزنامة الزراعية ، فضلا عن البيانات الواردة من مديريات الزراعة والتي تبين مدى وفرة اوشحة المنتج الزراعي المحلي .

وارتفعت اسعار محصول الطماطم في الاسواق المحلية في العراق ليصل سعر كيلوغرام الواحد الى اكثر من دولار ونصف الدور الامريكي.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close