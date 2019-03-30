الحكومة العراقية تسمح بإستيراد الطماطم بعد ارتفاع سعر الكيلو الواحد لدولارين

أعلنت وزارة الزراعة الاتحادية يوم الجمعة عن السماح تسمح باستيراد محصول الطماطم لقلة انتاجه محليا.

وكانت الوزارة قد معنت قبل شهرين استيراد العديد من المحاصيل الزراعية لتوفرها محليا.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في بيان اليوم، ان الموافقة حصلت على السماح باستيراد محصول ( الطماطم ) ومن المنافذ الحدودية كافة ما عدى منافذ محافظة البصرة ، موضحا بأن ذلك جاء نتيجة شحة انتاجها محليا ، مما يتطلب حماية المستهلك اليومي ولمنع زيادة اسعارها.

واكد ان الوزارة مازالت تمنع استيراد احد عشر محصولا زراعيا لوفرتها محليا من اجل حماية المنتج المحلي، مبينا بأن سياسة الوزارة هي حماية المنتج المحلي من جانب وحماية المستهلك من جانب اخر ومن خلال تطبيق الروزنامة الزراعية ، فضلا عن البيانات الواردة من مديريات الزراعة والتي تبين مدى وفرة اوشحة المنتج الزراعي المحلي .

وارتفعت اسعار محصول الطماطم في الاسواق المحلية في العراق ليصل سعر كيلوغرام الواحد الى اكثر من دولار ونصف الدور الامريكي.