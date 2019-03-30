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الحكومة المصرية تفصح عن نتائج اجتماع جمع السيسي وعبد المهدي وملك الاردن

افصح وزير الخارجية المصري سامح شكري يوم الجمعة عن نتائج اجتماع ثلاثي جمع رئيس بلاده عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، والعاهل الاردني الملك عبد الله.

وقال شكري في تصريح ادلى به للصحفيين اليوم، انه “تشرفنا يوم السبت الماضي بزيارة لرئيس مجلس وزراء العراق”، مردفا بالقول انه “لقاء جمع بين السيسي وعبد المهدي والعاهل الاردني في اطار العمل العربي المشترك”.

وتابع ان “العلاقات بين البلدان الثلاثة تاريخية”، منوها الى ان “هناك مجالات للتعاون الاقتصادي تصب بمصلحة شعوب البلدان الثلاثة”.

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