الحلبوسي من واشنطن: المشكلة بنينوى سياسية وهناك مساع لاحتواء فصائل الحشد كافة

عد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي يوم الجمعة المشاكل التي تشهدها محافظة نينوى سياسية وليست امنية، مؤكدا وجود مساع لاحتواء فصائل الحشد الشعبي كافة تحت مظلة الحكومة الاتحادية في بغداد.

وقال الحلبوسي خلال استضافته في ندوة بواشنطن، انه “بذلنا جهودا من اجل توحيد القوات العراقية كافة لكي تكون تحت مظلة الحكومة الاتحادية، ولكي تتمكن تلك القوات من الحفاظ على امن واستقرار العراق”.

وعن الاوضاع في محافظة نينوى قال رئيس مجلس النواب انه “توجد مشكلة سياسية في المحافظة وليست امنية، وتوجد تدخلات خارجية من قبل دول تهدف الى حفظ مصالحها في نينوى”.

وعن اوضاع الحشد الشعبي اكد الحلبوسي ان “الحشد تشكل بفتوى من المرجعية في النجف”، مردفا بالقول ان “الحشد تمكن من الحفاظ على امن واستقرار البلاد، وهناك مساع لاحتواء جميع الفصائل تحت مظلة الحكومة الاتحادية”.