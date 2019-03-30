الروبل الروسي يتحرر من النفط

خلص بحث أعدته كلية الاقتصاد في الجامعة الوطنية للأبحاث الروسية، إلى انقطاع الرابط بين العملة الروسية وأسعار النفط، الذي يعد مصدر عائدات هامة بين صادرات روسيا.

وكشف البحث أن أسعار الذهب الأسود من المتوقع أن تصعد إلى 80 دولارا للبرميل في الأشهر القليلة القادمة في ظل شح معروض الخام، لكن هذه الزيادة لن تؤثر بشكل ملحوظ على سعر صرف الروبل، حيث من المتوقع أن يعزز مواقعه بنحو روبلين أو ثلاثة فقط أمام الدولار.

رسم بياني يوضح تطور سعر صرف الروبل أمام الدولار خلال السنوات الخمس الماضية

وأشار البحث إلى أن أسعار الخام مطلع العام الجاري صعدت إلى 68 دولارا بفعل اتفاق خفض الإنتاج “أوبك+”، وأثر العقوبات الأمريكية على فنزويلا وإيران، العضوين في “أوبك”.

وأشار التقرير إلى انحسار أثر أسعار النفط على سعر صرف الروبل خلال السنوات الماضية لجملة أسباب منها، السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي الروسي ووزارة المالية في سوق العملات.