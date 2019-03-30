السلطات التركية تطلق سراح عراقيين

اعلنت مؤسسة “القمة” لشؤون اللاجئين العراقيين يوم الجمعة ان السلطات التركية اطلقت سراح شابين عراقيين كانا قابعين في سجونها، وقد وصلا الى مطار السليمانية.

وقالت المؤسسة في بيان انه عن طريقها تم اليوم المصادف الجمعة 29 من شهر اذار عام 2019 اطلاق سراح مواطنين اثنين عراقيين احدهما من القومية الكوردية، وقد وصلا فعلا الى مطار السليمانية.

واضاف البيان ان المواطنين احدهما يدعى (بلال حمه رش) يبلغ من العمر 27 عاما من اهالي محافظة السليمانية، والاخر يدعى (معتز محمد) يبلغ من العمر 18 عاما عربي القومية من اهالي العاصمة بغداد.

وتابع البيان ان هذين المواطنين مكثا عامين في تركيا، وقد تم اعتقالهما مؤخرا لمدة 21 يوما في السجون التركية وقد تم اطلاق سارحهما بجهود بذلها عضو المنظمة في انقرة “كورده يشار”.