العراق يتسلم قطعا أثرية يعود تاريخها إلى عام 3000 ق.م

أعلنت السلطات المعنية في العراق، اليوم الجمعة، تسلمها لعدد من القطع الأثرية التي يعود تاريخها إلى عام 3000 قبل الميلاد.

وذكرت وزارة الثقافة العراقية أنها تسلمت 109 قطعة أثرية جديدة من البعثة السلوفاكية للتنقيب، مشيرة إلى أن هذه القطع يرجع تاريخها إلى الألف الثالث قبل الميلاد.

وقالت الوزارة في بيان لها نشر على صفحتها الرسمية، إنه “جرت يوم أمس الخميس 28 مارس/ آذار مراسيم تسلم الوزارة لنحو 109 قطعة أثرية جديدة سلمتها البعثة السلوفاكية للتنقيب في حفل رسمي مصغر”.

ونقل البيان عن الوزير عبد الأمير الحمداني، قوله، إن “سعادتنا غامرة ونحن نستلم قطع يرجع تاريخها إلى الألف الثالث قبل الميلاد”.

ولفت إلى أن “الروح قد عادت لهذا الموقع من خلال أعمال التنقيب والبحث الأثري التي قامت بها البعثة السلوفاكية والتي اكتشفت العديد من القطع الأثرية”.

وأوضح أن هذه البعثة “بحثت في أعماق المدينة الأثرية بدءا من عصر أور الثالث للقرن الواحد والعشرين وصولا إلى العصر السرجوني ،سرجون الأكدي، للقرن الثالث والعشرين قبل الميلاد”.

وأضاف الحمداني أن “موقع جوخه الأثري تعرض للنهب والسلب عام 2003 واستمرت هذه الأعمال لسنوات عديدة”.