القبض على عصابة تتاجر باراضي الناس والدولة في بغداد

تمكنت قوة من مديرية أمن الحشد الشعبي يوم السبت من القاء القبض على عصابة تقوم بالمتاجرة بأراضي المواطنين وعقارات الدولة بعد سرقة سجلاتها العقارية في منطقة شارع فلسطين شرقي العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إن “فريقي التحقيقات والعمليات في مديرية الأمن بهيئة الحشد الشعبي داهمت، اليوم، مقر عصابة تقوم ببيع ممتلكات المواطنين والدولة بعد سرقتها سجل عقارات في منطقة شارع فلسطين”.

وأضاف البيان أنه تم القاء القبض على اربعة من افراد العصابة ومصادرة سجلات مسروقة من دائرة عقارات المنصور تعود الى عام 1964 ، مشيراً ان العصابة متهمة بالمتاجرة بأراضي المواطنين المسافرين خارج البلاد وعقارات دولة وتحويل جنس العقارات في مناطق الغزالية والداوودي وجنينه ومناطق اخرى في المنصور.

وأكد البيان أن امن الحشد الشعبي قام بهذه العملية اثر استحصال الموافقات القضائية بإشراف القاضي المختص في الحشد الشعبي.