المرور تعلن جملة قطوعات لشوارع العاصمة بغداد

بدأت القوات الامنية بغلق اغلب شوارع العاصمة بغداد في خطة لتأمين زيارة الامام الكاظم التي اعلنت الحكومة العراقية تعطيل الدوام الرسمي الثلاثاء المقبل.

وقال عمار وليد الخياط متحدث المرور العامة، “بدأت القوات الأمنية بقطع بعض الطرق وهي الزعفرانية باتجاه تقاطع المعسكر ومن ثم باتجاه عقبة بن نافع والفتح يعني المسرح الوطني باتجاه كهرمانة وساحة الفردوس باتجاه نفق ساحة التحرير ولمسار الذهاب فقط”.

واضاف، “أما الاتجاه المعاكس اصبح حاليا ذهاب وإياب وكذلك جسر الدورة من بغداد الجديدة صعودا لغاية نزلة تقاطع المعسكر وكذلك من تقاطع الأندلس باتجاه ساحة كهرمانة وبالعكس كهرمانة باتجاه تقاطع الكمارك”.

وبين ان “هذا الموقف في هذه الدقيقة وقد تحدث قطوعات أخرى”.