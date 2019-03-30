انتشال جثة عشرينية من نهر دجلة ورجل يجبر زوجته على الانتحار في بغداد

افاد مصدر امني مسؤول يوم السبت بانتشال جثة امرأة في منتصف العشرين من العمر من نهر دجلة في العاصمة بغداد.

وقال المصدر ان مفرزة الغواصين في نجدة بغداد تمكنت من انتشال جثة امرأة مجهولة الهوية تبلغ من العمر ما يقارب ٢٥ عاما داخل نهر دجله ضمن منطقه الجادرية في بغداد.

الى ذلك سجل مركز حياة لمكافحة الانتحار في العراق يوم السبت محاولة انتحار بالإجبار لامرأة في بغداد.

ونقل المركز في بيان عن شهود عيان قولهم إن مشاجرة نشجبت بين زوج وزوجته داخل منزلهم في حي الشيشان ضمن منطقة حي اور شرقي بغداد بسبب مشاكل عائلية.

وقد اجبر الزوج زوجته على محاولة الانتحار، بأسلوب الطعن بالسكين بمنطقة البطن، لكن تم نقلها الى مستشفى الجوادر في بغداد لغرض تلقي العلاج، وهي الان ترقد في المستشفى.