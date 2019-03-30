Posted on by

انتشال جثة عشرينية من نهر دجلة ورجل يجبر زوجته على الانتحار في بغداد

افاد مصدر امني مسؤول يوم السبت بانتشال جثة امرأة في منتصف العشرين من العمر من نهر دجلة في العاصمة بغداد.

وقال المصدر ان مفرزة الغواصين في نجدة بغداد تمكنت من انتشال جثة امرأة مجهولة الهوية تبلغ من العمر ما يقارب ٢٥ عاما داخل نهر دجله ضمن منطقه الجادرية في بغداد.

الى ذلك سجل مركز حياة لمكافحة الانتحار في العراق يوم السبت محاولة انتحار بالإجبار لامرأة في بغداد.

ونقل المركز في بيان عن شهود عيان قولهم إن مشاجرة نشجبت بين زوج وزوجته داخل منزلهم في حي الشيشان ضمن منطقة حي اور شرقي بغداد بسبب مشاكل عائلية.

وقد اجبر الزوج زوجته على محاولة الانتحار، بأسلوب الطعن بالسكين بمنطقة البطن، لكن تم نقلها الى مستشفى الجوادر في بغداد لغرض تلقي العلاج، وهي الان ترقد في المستشفى.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close