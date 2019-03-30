انتشال جثة من ضحايا عبارة الموصل

افاد مصدر امني، اليوم السبت، بانتشال جثة من ضحايا غرق عبارة الموصل.
وقال المصدر انه “تم العثور على جثة شاب من غرقى العبارة على ضفاف دجلة قرب مشروع ماء الصلاحية في ناحية حمام العليل، 20 كم جنوب الموصل وانتشالها من قبل الاهالي”.
افاد مصدر امني، اليوم السبت، بانتشال جثة من ضحايا غرق عبارة الموصل.
وقال المصدر انه “تم العثور على جثة شاب من غرقى العبارة على ضفاف دجلة قرب مشروع ماء الصلاحية في ناحية حمام العليل، 20 كم جنوب الموصل وانتشالها من قبل الاهالي”.
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