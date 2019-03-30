اندلاع حريق كبير وسط بغداد

افاد مصدر امني، اليوم السبت، اندلاع حريق كبير في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.
وقال المصدر ان الحريق اندلع داخل عمارة سكنية مكونة من عدة طوابق قرب ساحة عقبة بن نافع.
واضاف انه تم اخلاء البناية حاليا مع الاقتحام المباشر للنيران وانقاذ العوائل.
افاد مصدر امني، اليوم السبت، اندلاع حريق كبير في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.
وقال المصدر ان الحريق اندلع داخل عمارة سكنية مكونة من عدة طوابق قرب ساحة عقبة بن نافع.
واضاف انه تم اخلاء البناية حاليا مع الاقتحام المباشر للنيران وانقاذ العوائل.
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