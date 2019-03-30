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اولياء امور طلبة يعتدون بالضرب على مدير مدرسة والكادر التدريسي جنوب العراق

اعلنت المديرية العامة لتربية البصرة يوم السبت عن الاعتداء على مدير مدرسة واحد الكوادر التدريسية من قبل اولياء امور الطلبة.

واستنكرت المديرية “حادثة الاعتداء من قبل بعض اولياء الأمور على مدير مدرسة “الشهيد عصام طلال” للبنين الواقعة في منطقة ياسين خريبط واحد كوادرها اثناء توجههم الى المدرسة صباح السبت ٢٠١٩/٣/٣٠ لتأدية بعض الأعمال التطوعية ، حيث تم الاعتداء عليهم بالضرب مما ادى الى نقل مدير المدرسة على اثر الاعتداء الى المستشفى” .

واوضح البيان ان “المدير قد قام بعدها بتقديم شكوى اصولية في مركز الشرطة ، وستقوم مديريتنا بمتابعتها من خلال مشاورها القانوني”.

ودعا البيان الحكومة المحلية في البصرة والقوات الأمنية لوضع حد لتكرار حالات الاعتداء على الملاكات التربوية، مما يسبب انتهاكا كبيرا للعملية التربوية وملاحقة كل من تسول له نفسه المساس بحرمة مدارسنا ومؤسساتنا التربوية”.

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