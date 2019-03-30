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بدء جلسة برلمان كوردستان بشأن تعديل قانون رئاسة الاقليم

شرع برلمان اقليم كوردستان يوم السبت بعقد جلسته الاعتيادية وسط حضور عدد من اعضائه ومقاطعة كتلة برلمانية.

وابلغ مصدر بأن كتلةالاتحاد الوطني الكوردستاني، قد قاطعت الجلسة.

واضاف المصدر ان الجلسة ستشهد عرض مشروع قانون تعديل قانون رئاسة اقليم كوردستان.

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