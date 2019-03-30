بمشاركة الحكيم ملفات ساخنة امام وزراء الخارجية العرب اليوم في تونس

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

أنطلقت اليوم الجمعة التاسع والعشرين من مارس 2019 الجاري في العاصمة التونسية أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية برئاسة السيد خميس الجهيناوي، وزير الشئون الخارجية للجمهورية التونسية وحضور الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط ووزراء الخارجية العرب ومن يمثلونهم ويمثل العراق الدكتور محمد علي الحكيم وزير خارجية العراق .

ويناقش المجلس الوزاري على مدى يوم واحد عددا من قضايا العمل العربي المشترك السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية بالإضافة إلى مشاريع القرارات التي ستعرض على القادة العرب بعد غد الاحد ،

ومن بين بنود المجلس مناقشة تقرير الأمين العام للجامعة العربية عن نشاط الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين دورتي الانعقاد” 150-151″ .

كما يتضمن مشروع جدول أعمال وزراء الخارجية العرب “القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي”، ومتابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية، والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، والأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة ، والجولان العربي السوري المحتل.

ويستعرض وزراء الخارجية العرب عددا من الموضوعات حول “التضامن مع لبنان” و”تطورات الوضع في سوريا” و”تطورات الوضع في ليبيا” و”تطورات الوضع في اليمن” و”احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث في الخليج العربي “طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى” و”اتخاذ موقف عربي موحد إزاء إنتهاك القوات التركية للسيادة العراقية” و”دعم السلام والتنمية في السودان” و”دعم الصومال” و”دعم القمر المتحدة” و”الحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي – الإريتري”.

كما يتضمن مشروع جدول الأعمال “التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية ” و”مخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلم” و”العلاقات العربية مع التجمعات الاقليمية والدولية”.

ويشتمل مشروع جدول الأعمال عددا من القضايا الاجتماعية والثقافية وهي: “دعم النازحين داخليا في الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل خاص” و”إعلان يوم 28 مارس من كل عام يوما للاحتفال بالثقافة الموسيقية العربية”، و”العضوية الدائمة لدولة فلسطين في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب”.

كما يتضمن مشروع جدول الأعمال موضوعات حول الشؤون القانونية وحقوق الإنسان تتعلق بـ “الإرهاب الدولي وسبل مكافحته ” و”صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب” و”تطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب” و”نتائج اللجنة مفتوحة العضوية لاصلاح وتطوير جامعة الدول العربية”.

وينظر وزراء الخارجية العرب في عدد آخر من البنود منها “مقترح المملكة العربية السعودية بدمج القمتين العربية والعربية التنموية : الاقتصادية والاجتماعية في قمة واحدة”، وبندا حول وضع لجنة حقوق الإنسان العربية “لجنة الميثاق”.

ومن الجدير بالذكر بأنّ وزير الخارجية العراقية محمد علي الحكيم وصل يوم امس إلى تونس، للمشاركة في الاجتماع التمهيدي لوزراء الخارجية العرب الّذي يسبق قمة الرؤساء وكان في استقبال الحكيم، كاتب الدولة للشؤون الخارجية التونسية صبري باش طبجي.

وسيلتقي وزير خارجية العراق مع عدد من نظرائه العرب في إطار تعزيز العلاقات الثنائية كما سيتمّ تبادل وجهات النظر حول التطورات بالمنطقة، والملفات ذات الاهتمام المشترك .