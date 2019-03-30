تركيا ترسل غواصين من قواتها البحرية للبحث عن مفقودي عبارة الموصل

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، أنها أرسلت فريقا من الغواصين إلى مدينة الموصل، لدعم عماليات البحث والإنقاذ عن مفقودي عبارة غرقت بنهر دجلة الأسبوع الماضي.

وذكر بيان صادر عن الوزارة أن الفريق يتألف من 20 غواصا من أفراد القوات البحرية التركية، انطلقت بطائرة تابعة للقوات الجوية التركية إلى الموصل.

وأوضحت أن الفريق سيدعم عمليات البحث عن مفقودي غرق عبارة في نهر دجلة الأسبوع الماضي.

وارسل اقليم كوردستان ايضا غواصين للمساهمة بالعثور على مفقودين وهم ما تم بالفعل تم ان عثروا على جثتين في المياه.

والثلاثاء المنصرم، شارك فريق من عناصر البحث والإنقاذ التابعة لهيئة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH)، في عمليات البحث عن مفقودي غرق العبارة، وفق بيان للهيئة.

وفي 21 مارس/ آذار غرقت عبارة كانت تحمل على متنها قرابة 200 شخص في نهر دجلة، ما أسفر عن مصرع 103 أشخاص، وفق آخر حصيلة.

فيما تواصل فرق الدفاع المدني أعمال البحث عن مفقودي العبارة، بعد نجاة 55 فقط كانوا على متنها.