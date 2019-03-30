تصفيات كأس تحت 23 عاما…اكتمال قائمة المتأهلين إلى نهائيات بطولة آسيا تحت 23 عاماً

اكتملت قائمة المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند، وذلك مع ختام الجولة الثالثة والأخيرة من التصفيات في المجموعات الـ11.

وقد تأهل إلى النهائيات 11 منتخباً حصلت على المركز الأول في مجموعاتها، إلى جانب تايلاند المضيفة وأفضل أربعة منتخبات حصلت على المركز الثاني.

وتحصل المنتخبات الثلاث الأولى في النهائيات على بطاقات التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020 في اليابان، علماً بأن الدولة المضيفة اليابان حصلت على بطاقة التأهل المباشر.

وتضم قائمة المنتخبات المتأهلة أوزبكستان حاملة اللقب وفيتنام وصيفة حامل اللقب، والعراق بطل عام 2013 واليابان بطلة عام 2016، وكذلك منتخب قطر رابع عام 2016 وثالث عام 2018.

وكان منتخب أوزبكستان توج بلقب النسخة الماضية من البطولة عام 2018 في الصين، بعدما تغلب في المباراة النهائية على فيتنام بفارق ركلات الترجيح.

وفيما يلي قائمة المنتخبات المتأهلة إلى النهائيات:

– الدولة المضيفة: تايلاند.

– المجموعة الأولى: قطر.

– المجموعة الثانية: البحرين.

– المجموعة الثالثة: العراق.

– المجموعة الرابعة: الإمارات.

– المجموعة الخامسة: الأردن.

– المجموعة السادسة: أوزبكستان.

– المجموعة السابعة: كوريا الشمالية.

– المجموعة الثامنة: كوريا الجنوبية.

– المجموعة التاسعة: اليابان.

– المجموعة العاشرة: الصين.

– المجموعة الحادية عشر: فيتنام.

– أفضل فريق يحصل على المركز الثاني: أستراليا (المجموعة الثامنة).

– ثاني أفضل فريق يحصل على المركز الثاني: إيران (المجموعة الثالثة).

– ثالث أفضل فريق يحصل على المركز الثاني: سوريا (المجموعة الخامسة).

– رابع أفضل فريق يحصل على المركز الثاني: السعودية (المجموعة الرابعة).

تفاصيل نتائج الجولة الأخيرة من التصفيات:

حسم منتخب الإمارات الصدارة والحصول على بطاقة التأهل للنهائيات بعدما تعادل مع السعودية المضيفة 1-1 على ستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة في تصفيات بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند.

وتقدم منتخب الإمارات عبر هدف زايد العامري في الدقيقة 51، قبل أن تدرك السعودية التعادل عن طريق سعد السلولي (64).

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة فوز لبنان على المالديف 6-0 على ذات الملعب.

وسجل محمد قدوح (24) وكريم درويش (26) وحسن مهنا (59) وحسين منذر (62) ويوسف الحاج (75) والبديل اليكس بطرس (82) أهداف الفوز للبنان.

وتصدر منتخب الإمارات ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، بفارق عدد الأهداف المسجلة أمام السعودية، مقابل 3 نقاط للبنان ولا شيء للمالديف.

وحصل المنتخب الإماراتي على بطاقة التأهل المباشر إلى النهائيات.

وتحصل المنتخبات الثلاث الأولى في النهائيات على بطاقات التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020 في اليابان، علماً بأن الدولة المضيفة اليابان حصلت على بطاقة التأهل المباشر.

ونجح منتخب الأردن في الحصول على بطاقة التأهل للنهائيات بعدما تعادل مع سوريا 1-1 على ستاد جابر الدولي في الكويت، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة في تصفيات بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند.

وتقدم المنتخب الأردني عبر هدف محمد زيد عطية في الدقيقة 76، قبل أن يدرك منتخب سوريا التعادل عن طريق عبدالرحمن بركات (84).

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة فوز الكويت المضيفة على قرغيزستان 3-2 على ذات الملعب.

وتصدر منتخب الأردن ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، بفارق عدد الأهداف المسجلة أمام سوريا، مقابل 3 نقاط للكويت ولا شيء لقرغيزستان.

وحصل الأردن على بطاقة التأهل المباشر إلى النهائيات.

وحصد منتخب البحرين الفوز الثالث على التوالي وتأهل للنهائيات بعدما تغلب على فلسطين 2-0 على ستاد مدينة خليفة الرياضية في المنامة، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية في تصفيات بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند.

وسجل محمد حردان (78 من ضربة جزاء) والبديل أحمد الشروقي (89) هدفي الفوز للمنتخب البحريني.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة فوز بنغلادش على سريلانكا 2-0 على ذات الملعب.

وسجل بيبلو أحمد (5) ومحمد توتول بادشا (18) هدفي الفوز لبنغلادش.

وتصدر منتخب البحرين ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط كاملة من ثلاث مباريات، مقابل 6 نقاط لفلسطين و3 لبنغلادش ولا شيء لسريلانكا.

وتأهل منتخب العراق إلى النهائيات بعدما تعادل مع إيران 0-0 على ستاد آزادي في طهران، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة في تصفيات بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند.

وتبادل الفريقان المحاولات الهجومية خلال المباراة دون أن ينجح أي منهما في التسجيل.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة تعادل اليمن مع تركمانستان على ستاد باس.

وتصدر منتخب العراق ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، بفارق الأهداف أمام إيران، مقابل نقطة لكل من تركمانستان واليمن.

وحصل العراق على بطاقة التأهل المباشر إلى النهائيات.

وكانت الجولة الأولى من منافسات المجموعة شهدت فوز العراق على اليمن 5-0 وإيران على تركمانستان 3-1، في حين شهدت الجولة الثانية فوز العراق على تركمانستان 2-0 وإيران على اليمن 3-0.

وتأهل منتخب قطر إلى النهائيات بعدما تعادل مع عمان 2-2 على ملعب أسباير 5 في الدوحة، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في تصفيات بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند.

وسجل حسن بالانغ (50 و73) هدفي قطر، في حين أحرز عمران سعيد (20) والبديل سعود الحبسي (78) هدفي عمان.

وأكمل المنتخب العماني المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد أسعد خميس الوادي في الدقيقة 87 نتيجة حصوله على الإنذار الثاني.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة فوز أفغانستان على نيبال على ملعب أسباير 4.

وسجل سليمان كورامي (24) وأحمد حيدري (34) هدفي الفوز لصالح المنتخب الأفغاني.

وتصدر منتخب قطر ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، بفارق عدد الأهداف المسجلة أمام عمان، مقابل 3 نقاط لأفغانستان ولا شيء لنيبال.

وحصل منتخب قطر على بطاقة التأهل المباشر إلى النهائيات.