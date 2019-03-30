حرب : الدستور يمنع البرلمان من إضافة “فلس واحد” على الموازنة

حرب لـ “ألزوراء” : الدستور يمنع البرلمان من إضافة “فلس واحد” على الموازنة

الزوراء/ ليث جواد:

أكد الخبير القانوني طارق حرب أن الدستور يمنع اضافة اية مبالغ مالية اضافية على ما ورد في مشروع الموازنة المرسلة من قبل الحكومة حتى لو كانت فلسا واحدا، مرجحا طعن الحكومة بتلك الزيادة امام المحكمة الاتحادية والقرار سيكون لصالحها حتما.وقال حرب في حديث لـ”الزوراء”: إن أحكام المادة (62/ثانيا) من الدستور منحت البرلمان سلطة المناقلة بين ابواب وفصول الموازنة وتخفيض مجمل المبالغ المقرر في الموازنة فقط، مبينا أن الدستور منح البرلمان سلطة التخفيض والمناقلة في مشروع الموازنة فقط واذا اراد البرلمان زيادة اجمالي مبالغ النفقات او اضافة التزامات مالية جديدة او اوجه صرف جديدة فان المادة الدستورية السابقة منعته من ذلك الاجراء.وأضاف: أن المادة ذاتها منحت البرلمان صلاحية مفاتحة مجلس الوزراء للموافقة على الزيادة حتى ولو كانت فلسا وحدا فهذه المادة الدستورية اناطت بمجلس الوزراء صلاحية الموافقة على مقترح الزيادة الصادرة من البرلمان او عدم الموافقة ورفض المقترح البرلماني، مبينا أن الدستور يرفض اي اضافة مالية جديدة او التزام مالي جديد او نفقات جديدة على مشروع الموازنة الذي وافق عليها مجلس الوزراء.وتابع: أن الحكومة هي الاعلم بالمبالغ الموجودة لديها اي بمبالغ الايرادات وهي ادرى بالحاجة الى الانفاق لانها على بينة على الانفاق الذي تقوم به الحكومة لكونها جهة تنفيذية التي تكون اكثر دراية بالواردات والنفقات والحاجة العملية للاموال وهي افضل جهة يمكن ان تتولى تحديد ما هي المبالغ التي يمكن انفاقها وماهي حاجة المشاريع الى هذه الاموال وكمية الاموال المطلوبة وهي حكمة لا تخلو من نظرية حقيقية عملية لذلك منع البرلمان من الاضافة، موضحا أنه في حالة اضافة اي مبالغ على مشروع الموازنة فإن الحكومة ستطعن بتلك الزيادة امام المحكمة الاتحادية والقرار حتميا سيكون لصالحها.