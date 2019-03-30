خمسة قوانين على طاولة برلمان كوردستان ابرزها يتعلق بالرواتب والمخصصات

اعلنت كتلة الاتحاد الاسلامي الكوردستاني يوم الجمعة عن تقديم خمسة مشاريع قوانين خدمية الى اللجنة القانونية في برلمان اقليم كوردستان.

وقالت الكتلة في بيان اليوم، ان مصادقة برلمان اقليم كوردستان على تلك القوانين الخمسة سيعود بالنفع على المواطنين، مشيرة الى انه من المقرر ان تتم قراءة تلك القوانين في الجلسات المقبلة للبرلمان.

واوضح البيان ان تلك القوانين احدها يتعلق بالطفولة، والاخر بتعديل، وتشريع قوانين تخص حقوق الانسان، والثالث مشروع قانون للإصلاح الحكومي، ومشروع القانون الرابع يخص تنظيم القطاع الوظيفي والرواتب والامتيازات والمخصصات، والمشروع الخامس للإسكان.