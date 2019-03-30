رئاسة الوزراء تسحب يد محافظ نينوى المقال نوفل العاكوب

اصدرت رئاسة مجلس الوزراء العراقية امرا ديوانيا بسحب يد محافظ نينوى نوفل العاكوب، الذي صوت البرلمان على اقالته من منصبه.

وابلغ مسؤول في رئاسة المجلس ان الامر صدر الحاقا للامر الديواني المرقم 8604في22-3-2019 بسحب يد محافظ نينوى المقال نوفل العاكوب من الوظيفة لمدة 60 يوما نظرا وبحسب الامر الديواني كون استمرار محافظ نينوى يلحق ضررا جسيما بالمصلحة العامة.

واضاف ان ذلك جاء استنادا للصلاحيات المخولة بموجب المادة 78من الدستور.

وسبق ان اصدرت الهيئة القضائية في محافظة نينوى أمر قبض للمحافظ المقال نوفل العاكوب بسبب ملفات فساد وهدر في المال العام واستغلال منصبه الوظيفي.

وجاء القرار بالتزامن مع تصويت البرلمان العراقي، على إقالة محافظ نينوى ونائبيه بناءً على طلب رئيس مجلس الوزراء على خلفية كارثة عبارة الموصل، التي راح ضحيتها 100 شخص أغلبهم نساء وأطفال.

وأتى تصويت البرلمان بعد أن طالب رئيس الحكومة العراقي، عادل عبد المهدي النواب بإقالة محافظ نينوى ونائبيه، لمسؤوليتهم عن الفاجعة التي حلت بالموصل مساء الخميس، وأدت إلى مقتل 100 شخص غرقاً.