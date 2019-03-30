Posted on by

رسالة رقم اثنان الى عادل عبدالمهدي وبكل احترام

قرار الكتلة الاكبر اكبر ام اللجنة الاولمبية !!!؟؟؟؟؟

تسلسلا” مع رسالتي رقم واحد , هنالك بعض الاسئلة سقطت سهوا , اهمها سؤال لا يحتاج رئيسا للوزراء للاجابة عليه , ولكنني اختصمك من خلاله , لذا سأوجهه اليك شخصيا ومعلنا , لكي استطيع بناءا على اجابتك تحديد ملامح بناء الدولة التي ستتكون ابان حكومتك , وكذلك احتاج الى المقارنة بين مديات بناء الدولة التي كنا نناقشها على الورق عن بعد وكلانا خارج سلطتها , وبين بناءها وانت حاكمها , اهم هذه الاسئلة هو هل ان قرارات المحكمة الاتحادية العليا واجبة التنفيذ ام مختارة ؟ اسألك وانا استذكر واحدا من اخطر القرارات في تاريخ العملية السياسية بعد 2003 التي صدرت من هذه المحكمة , واتذكر في حينها بأنك كنت قطبا مهما في هذه العملية , الا هو قرار الكتلة النيابية الاكبر, التي شكلت الحكومة بعد انتخابات 2010 , ونتذكر جميعا كيف استكان الجميع امام هيبة القرار على الرغم من اختلاف مصالح البعض معه , فركنوا احتراما وحفاظا على هذه المحكمة , لكونها بوصلة الحفاظ على الدستور وصمام اماننا من كل مناكفاتنا , وبقيت هذه المحكمة , تلوذ بها الدولة مؤسسات وشخوص كلما عصي الامر عليها , واشتدت حبال توترها , فهي بمثابة مرجعية قانونية لتنظيم حياتنا المدنية, وساتر نحتمي به من توتراتنا , وما اكثرها في زمن الصراع دائر الرحى الطاحن الدائم , يؤسفني اقولها لك علنا بأن كل مادار ويدور حول ملف اللجنة الاولمبية , وبضمنها قرار مجلسكم الموقر رقم ( 60 ) المبستر واجراءاته العرجاء هو التفاف على قرار وهيبة هذه المحكمة , بدون اي حكمة او عدل , فقرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 144 / اتحادية / اعلام / 2017 بتاريخ 29 / 1 / 2018 , وقرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز بالعدد 13 / هيئة عامة / 2017 في 30 / 7 / 2017 , وقرارات تمييزية كثيرة اخرى , اكدت بكل شجاعة القانون وبشكل صريح بأن اللجنة الاولمبية كيان غير قانوني , ولا شرعية لوجودها , مالم يعاد تشكيلها طبقا لاجراءات لابد لها ان تنسجم مع القوانين العراقية النافذه بهذا الشأن , لقد كان قرار مجلس الوزراء رقم ( 60 ) مراعيا للشخوص على حساب مصلحة القانون وقرار المحكمة العليا , ففي الوقت الذي تراجع فيها القرار كثيرا عن مضمون قرار المحكمة العليا , كذلك جاءت اجراءات الوزير المكلف بتنفيذه ( وزير الشباب والرياضة ) مكبلة بالمواراة لشخصيات المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية على حساب الرياضة وشريحتها الكبيرة , وذلك كان جليا في التباين الواضح والتراجع الكبير بين مستوى الاعلان عن الاجراءات الواجبة ومستوى تنفيذها , فعلى الرغم من اعلانات الوزير المتكررة عن عدم شرعية المكتب التنفيذي الا ان ملامح الاستجابة لمتطلبات هذا المكتب بانت في اجراءات التشكيل للجان والتفاوض على اساليب توزيع المنحة المالية , ليصبح وجود رعد حمودي الغير شرعي في لجنة قرار مجلس الوزراء هو وجود ضمني لوجود اعضاء المكتب التنفيذي , مر اكثر من شهر على القرار والسيد الوزير لازال مراوحا في مكانه , يتحرك خطوة الى الامام , فيسبقه المكتب التنفيذي الغير شرعي بعشرات الخطوات , بين عرقلة وبين املاءات وعنجهية , لتستمر لعبة شد الحبل الذي يلتف على رقبة الرياضة والرياضيين , دون جدوى سوى اختناقات وشنق بسبق اصرار وترصد لقرارات القضاء العراقي , فهانت الدولة وهانت مؤسساتها وهانت حقوق ابناءها , فكانت سياستك ايها الاخ العزيز واجراءات وزيرك نموذجا مؤلما لتغييب هيبة سلطة القضاء .

جزائر السهلاني

Jezair2003@yahoo.com

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close