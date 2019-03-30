سائرون يعلن تقديم مشروع “صندوق المواطن” من قبل 121 نائبا … العمل النيابية لـ “ألزوراء” : القانون لا يشمل جميع أفراد…

الشعب وإنما يقتصر على العاطلين والفقراء

الزوراء/ حسين فالح:

أعلن تحالف سائرون، تقديم طلب موقع من قبل 121 نائبا لتشريع مقترح قانون “صندوق المواطن”، محددا المنافع المالية التي ستطال المواطنين في حال اعتماده، فيما اشارت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية الى ان النواب مجمعون على ضرورة تشريع هذا القانون الذي يخدم العاطلين والفقراء وذوي الدخل المحدود.

وقال النائب عن تحالف سائرون مضر خزعل في حديث لـ”الزوراء”: هناك طلب موقع من قبل 121 نائبا قدم الى رئاسة مجلس النواب لغرض تشريع مقترح قانون “صندوق المواطن” الذي يضمن توزيع نسبة 10% من ايرادات النفط والغاز والثروات الطبيعية على المواطنين في نهاية كل عام، لافتا الى ان رئاسة البرلمان ستطرح القانون على المجلس لغرض مناقشته والتصويت عليه في الجلسات المقبلة.وأضاف: أن الدستور نص على ان كل الثروات الطبيعية هي ملك لجميع الشعب العراقي، ومن هذا المنطلق سيتم تشريع القانون الذي يعد حقا من حقوق الشعب، لافتا الى ان هناك شبه اجماع على تشريع القانون لانه يخدم الشعب باكمله وعند التصويت على القانون سيتم وضع الية معينة لتوزيعه وكذلك تحديد موعد توزيعها، على اعتبار هناك نمو سكاني مختلف في كل سنة، فضلا عن حجم الايرادات المتغيرة في كل عام.واشار الى ان مقترح القانون يحتاج الى دراسة مستفيضة من قبل اللجان المعنية وذوي الاختصاص لكون فيه جنبة مالية لتحديد الاليات التي تضمن عدالة توزيع الايرادات المستحصلة من القانون على الشعب.بدورها استبعدت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، شمول جميع افراد الشعب العراقي بقانون صندوق المواطن بعد تشريعه، مؤكدة انه سيقتصر على العاطلين والفقراء وذوي الدخل المحدود.وقال عضو اللجنة النائب اسعد عبد السادة في حديث لـ”الزوراء”: ان المادة (30) من الدستور العراقي نصت على توفير العمل لمن ليس لديه عمل وتوفير السكن لمن ليس لديه سكن وكذلك تخصيص جزء من الايرادات على الشعب، مبينا ان صندوق المواطن الذي تقدم به نواب تحالف سائرون سيخصص الاموال المستحصلة من مبيعات النفط والثروات الطبيعية.وأضاف: أن الصندوق لا يستطيع تغطية جميع افراد الشعب العراقي كون الاموال التي ستستحصل قليلة، بالاضافة الى ان هناك تفاوتا طبقيا، فيمكن استثمارها لبعض الشرائح المحتاجة للاموال كشريحة العاطلين والفقراء وذوي الدخل المحدود وحتى بعض الموظفين باعتبار هناك تفاوت في رواتب الموظفين بين مؤسسة واخرى، مؤكدا ان القانون سيجعل هناك شعورا لدى المواطن بان الدولة مهتمة به، بعدما اصبحت هناك شبه انعدام ثقة بين المواطن والحكومة.واشار الى ان هناك اجماع نيابي على ضرورة تشريع هذا القانون لكونه يخدم شريحة كبيرة من المواطنين.